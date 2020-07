[TABASKI 2020] : LE MESSAGE DE KARIM WADE AUX SÉNÉGALAIS

La communauté musulmane du Sénégal va célébrer, ce vendredi, la fête de l’Aïd-el-Kebir communément appelée Tabaski. En prélude à cette fête, le fils de l’ancien président de la République présente ses vœux aux Sénégalais. « Nous célébrons cette année la fête de l’Aid El Kébir dans un contexte très particulier, marqué par la lourde présence de la pandémie du Coronavirus dans notre pays et partout à travers le monde », a rappelé Karim dans un communiqué de presse. Avant d’ajouter : « La situation sanitaire inédite en cours nous appelle tous, quelle que soit notre appartenance politique, ethnique ou religieuse à travailler de concert, pour endiguer la pandémie du coronavirus, en respectant les mesures barrières recommandées par les autorités de la santé ».

Par ailleurs, Karim Wade a profité de l’occasion pour formuler ses « vœux chaleureux » de prompt rétablissement à l’endroit des malades et des prières ardentes pour le repos de l’âme de celles et ceux qui ont rendu l’âme.

Source : https://www.jotaay.net/TABASKI-2020-LE-MESSAGE-DE-...