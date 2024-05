TABASKI 2024 : Les besoins en moutons estimés à 810 000 têtes

A l’issue du conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski, le gouvernement a pris une série de mesures pour assurer un approvisionnement correct du pays en moutons. Il s’agit notamment de la facilitation du transport des moutons ; l'aménagement de points de vente de moutons à Dakar et dans les capitales régionales ; la subvention de l’aliments de bétail, de suspension des taxes et prélèvements sur le commerce de moutons aux frontières et sur les marchés.



Lors de cette rencontre, le Premier ministre a instruit le ministre des Infrastructures, des transports terrestres de veiller au respect de la « tarification consensuelle » pour le convoyage des animaux issue des concertations entre les transporteurs et les opérateurs de moutons de Tabaski en vue d’éviter la surenchère souvent observée dans ce domaine à l’approche de la fête. Il a demandé au ministre du Commerce de s’assurer de l’approvisionnement correct du marché en denrées de grande consommation telles que l’oignon, l’huile, la pomme de terre et de prendre les mesures idoines pour lutter contre la spéculation. Le ministère de la santé est également mis à contribution puisqu’il doit installer des points sanitaires rapprochés et équipés au niveau du foirail et points de vente de Dakar et y déployer des équipes de préventionnistes et de communicants sur la sécurité sanitaire et environnementale



Le gouvernement souhaite une célérité dans l’instruction des dossiers de crédit déposés par les opérateurs pour les besoins de l’opération Tabaski 2024. Le Premier ministre a demandé l’étude des créances impayées des acteurs de l’élevage au niveau des institutions financières ainsi que les retards de décaissements des fonds de refinancement étatiques à leur profit. Il veut que la durée des prêts octroyés aux opérateurs puisse dépasser un an.



Pour augmenter l’offre nationale de moutons, Ousmane Sonko a demandé au ministre de l’Elevage de mener des concertations avec les parties intéressées, de finaliser « dans les plus brefs délais » les textes d’application du Code pastoral avec « une attention particulière à la répression du vol de bétail » et de réactualiser le recensement du cheptel pastoral.



Ces mesures visent à assurer un approvisionnement correct du pays en moutons et en denrées de consommation courante en vue de permettre aux Sénégalais de célébrer la Tabaski dans la joie et la convivialité.



Amadou Diop