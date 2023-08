TECNO lance la série CAMON 20 Mr Doodle Edition avec une première mondiale de coque arrière de style graffiti Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2023 à 14:51 commentaire(s)| La série TECNO CAMON 20 Mr Doodle Edition réunit l'œuvre emblématique "graffiti spaghetti" de Mr Doodle et des capacités de photographie avancées pour créer un smartphone ultra-moderne dédié à l'imagerie professionnelle.

TECNO, une marque de technologie innovante présente sur plus de 70 marchés mondiaux, a lancé aujourd'hui la série TECNO CAMON 20 Mr Doodle Edition - une nouvelle addition à la populaire série CAMON 20 conçue en collaboration avec l'artiste graffiti Mr Doodle. Le téléphone adopte la technologie de changement de couleur de phase lunaire, combinant les peintures graffiti de Mr Doodle avec le design 3D unique de CAMON 20. La coque arrière absorbe la lumière pendant la journée et la libère sous forme de fluorescence la nuit, permettant à l'arrière du téléphone d'afficher les œuvres graffiti de Mr Doodle. Le design unique de la série CAMON 20 Mr Doodle Edition en fait une icône de la mode le jour et un objet accrocheur la nuit, en faisant un véritable chef-d'œuvre alliant mode et art.

Mr Doodle, également connu sous le nom de Sam Cox, artiste basé au Royaume-Uni, s'intéresse au graffiti depuis l'âge de 2 ans et a commencé son parcours artistique de doodle, en passant de ses meubles à sa chambre. Sa signature est de ne laisser aucun coin sans doodle, et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas rempli chaque espace vide avec ses marqueurs. Ses installations d'art doodle à grande échelle ont été vues plus de 36 millions de fois en ligne, faisant de lui une sensation sur internet. Pour lui, tout peut être une toile, et il rêve de couvrir la lune avec ses doodles. Aujourd'hui, avec des millions de followers sur Instagram et des collaborations avec des marques de mode mondialement connues telles qu'Adidas et Fendi, il crée des produits de mode en co-branding, ce qui fait de lui l'un des plus grands pionniers de l'art pour la génération millénaire.

"M. Doodle a toujours eu pour philosophie de laisser parler sa créativité en ne laissant aucun espace vide, ce qui correspond parfaitement à la série TECNO CAMON qui s'engage à allier art et technologie innovante, brisant constamment les frontières, pour offrir aux consommateurs des produits à la fois artistiques et high-tech. Nous espérons que ce chef-d'œuvre, fruit de la collaboration entre TECNO et Mr Doodle, apportera aux utilisateurs une expérience innovante", a déclaré M. Jack Guo, directeur général de TECNO. "TECNO souhaite également encourager les individus à suivre l'esprit créatif de Mr Doodle, à adopter une attitude mode et à capturer des moments merveilleux sans laisser aucun espace vide."

Suite au design déconstructiviste CAMON PUZZLE, le premier du secteur pour la série TECNO CAMON 20, la coque arrière de la TECNO CAMON 20 Mr Doodle Edition est fabriquée à partir d'un matériau PGI en 3D et utilise une technique de découpe en diamant en 3D pour donner à la surface un effet tridimensionnel qui réfléchit la lumière sous différents angles, créant ainsi un éclat éblouissant semblable à celui d'un diamant. De plus, la technologie de changement de couleur de phase lunaire adoptée par la TECNO CAMON 20 Mr Doodle Edition permet à la coque arrière de réfracter la lumière de sa surface semblable à un diamant dans un environnement sombre et d'afficher les peintures graffiti de Mr Doodle. La TECNO CAMON 20 Mr Doodle Edition est également dotée d'un fond d'écran personnalisé au style graffiti de Mr Doodle, d'une fonction AR SHOT et AOD, offrant aux utilisateurs plus de surprises au-delà de l'apparence.



"Ce fut une excellente expérience de travailler avec TECNO pour produire la série TECNO CAMON 20 Mr Doodle Edition", a déclaré Mr Doodle. "Je cherche toujours de nouvelles façons de donner vie à mes designs et de diffuser de la joie à travers mon travail. La philosophie de TECNO, qui consiste à réunir les mondes de l'art, de l'innovation et de la technologie avec des designs modernes et élégants, est vraiment inspirante pour moi. Sur la base de ce consensus, j'ai simplement laissé libre cours à mon travail joyeux et j'ai pu incorporer mes lignes fluides habituelles, mes personnages joyeux et mes détails abstraits, en mettant l'accent sur la technologie comme thème général du contenu. C'est très excitant de voir la beauté de l'art du graffiti partagée avec plus de gens grâce au produit innovant de TECNO".





For any related media queries, please contact



À propos de TECNO



TECNO est une marque de technologie innovante présente dans plus de 70 pays et régions sur les cinq continents. Depuis son lancement, TECNO a révolutionné l'expérience numérique sur les marchés mondiaux émergents, en s'efforçant sans relâche d'intégrer parfaitement un design contemporain et esthétique aux technologies les plus récentes. Aujourd'hui, TECNO est devenu un leader reconnu sur ses marchés cibles, proposant des innovations de pointe à travers une large gamme de smartphones, de produits portables intelligents, d'ordinateurs portables et de tablettes, de systèmes d'exploitation HiOS et de produits pour la domotique intelligente. Guidée par l'essence de sa marque "Stop At Nothing", TECNO s'engage à mettre les technologies les meilleures et les plus récentes à la disposition des personnes tournées vers l'avenir. En créant des produits élégants et intelligents, TECNO inspire les consommateurs du monde entier à ne jamais cesser de rechercher le meilleur d'eux-mêmes et le meilleur de leur avenir.

La série TECNO CAMON 20 Mr Doodle Edition reflète l'ambition de TECNO de repousser les limites des possibilités artistiques et technologiques. Grâce à une innovation continue, la série offre non seulement un design unique en son genre, mais aussi des capacités de photographie avancées et une expérience utilisateur exceptionnelle. En permettant aux utilisateurs de capturer des moments spéciaux avec un niveau de détail étonnant, la série TECNO CAMON 20 Mr Doodle Edition est équipée de la technologie de stabilisation d'image Sensor-Shift OIS et d'un capteur RGBW ultra-sensible de 50MP pour des portraits d'une netteté cristalline, même en basse lumière. La série TECNO CAMON 20 Mr Doodle Edition est composée du modèle CAMON 20 Premier 5G Mr Doodle Edition, du modèle CAMON 20 Pro 5G Mr Doodle Edition et du modèle CAMON 20 Pro Mr Doodle Edition. La série apportera l'œuvre emblématique de Mr Doodle aux utilisateurs à partir du 26 juillet dans le pays XXX. Pour toute demande média associée, veuillez contacter pr.tecno@tecno-mobile.com.For any related media queries, please contact pr.tecno@tecno-mobile.com ://TECNO est une marque de technologie innovante présente dans plus de 70 pays et régions sur les cinq continents. Depuis son lancement, TECNO a révolutionné l'expérience numérique sur les marchés mondiaux émergents, en s'efforçant sans relâche d'intégrer parfaitement un design contemporain et esthétique aux technologies les plus récentes. Aujourd'hui, TECNO est devenu un leader reconnu sur ses marchés cibles, proposant des innovations de pointe à travers une large gamme de smartphones, de produits portables intelligents, d'ordinateurs portables et de tablettes, de systèmes d'exploitation HiOS et de produits pour la domotique intelligente. Guidée par l'essence de sa marque "Stop At Nothing", TECNO s'engage à mettre les technologies les meilleures et les plus récentes à la disposition des personnes tournées vers l'avenir. En créant des produits élégants et intelligents, TECNO inspire les consommateurs du monde entier à ne jamais cesser de rechercher le meilleur d'eux-mêmes et le meilleur de leur avenir.

Accueil Envoyer à un ami Partager