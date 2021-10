TEKTÓNICA – Salon du Bâtiment et de la construction : discours remarquable de Mouhamed Nazir Samb, PDG d’Africa Bloom Rédigé par leral.net le Mardi 19 Octobre 2021 à 13:47 | | 0 commentaire(s)| Le Portugal a accueilli du 9 au 6 octobre 2021, le Tektonica Salon international de la construction et du bâtiment. L’évenement qui a mobilisé à Lisbonne des acteurs du secteur privé portugais et européens, a vu la participation de plusieurs personnalités sénégalaises dont le Ministre, Secrétaire d’Etat chargé des sénégalais de l’extérieur, M. Moise Sarr, Madame Victorine Ndeye, Secrétaire d’Etat chargée du Logement au ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique, Son Excellence Madame Fatima Rassoul Corréa, Ambassadeur du Sénégal au Portugal, Son Excellence Monsieur Vitor Sereno, Ambassadeur du Portugal au Sénégal. Mais aussi du PDG d’Africa Bloom, Monsieur Mouhamed Nazir Samb qui a fait un discours remarquable portant sur le travail abattu par Son Excellence, le Président Macky Sall dans le secteur de l’immobilier et de la construction, avec notamment, les importantes réalisations au niveau de la ville de Diamniadio, le programme des 100 000 logements entre autres projets.



« A l’aube de son accession au pouvoir, Son Excellence le Président de la République du Sénégal Macky Sall, s’est résolument engagé, avec son gouvernement, à apporter une réponse concrète aux problématiques liées à la lancinante questions du logement. Une étude diligentée par celui-ci, à l’époque, a fait état d’un déficit de logement estimé à plus 322 000 unités sur le territoire national, dont 158 000, rien qu’à Dakar. La demande était clairement préoccupante et il fallait agir. Le meilleur moyen de trouver réponse à cette équation, était que tous, acteurs publics comme privés mais aussi les partenaires de la coopération internationale, puissions, de ce concert, mettre la main à la pâte « .



Pour l’homme d’affaires, le gouvernement sénégalais a bien joué sa partition avec les nombreuses initiatives et réformes qu’il a entreprises depuis 2021. Il soutient que les autorités ont « non seulement aménagé et renforcé le cadre juridique et institutionnel du secteur mais a également mis en place des projets phares comme le développement de nouveaux pôles urbains dont celui de Diamniadio en est le plus emblématique. Mais aussi, le grand projet des 100 000 logements sociaux destinés à nos populations aux faibles et moyens revenus, afin de leur permettre d’avoir un toit décent et abordable ».



« Africa Bloom Corporate, que j’ai le plaisir de représenter ici, en ma qualité de Président Directeur Général est fier aujourd’hui d’accompagner le gouvernement sénégalais dans cette belle aventure. C’est une fierté, et encore plus un devoir et désir patriotique de servir et d’être de ceux qui porteront ce pays haut vers le sommet, brique après brique, comme le traduit cette vision d’émergence chère à Son Excellence M. Macky SALL et tous les amoureux de ce beau pays », a soutenu Mouhamed Nazir Samb revenant sur les différents projets sur lesquels il accompagne les autorités.



Magnifiant les étroites relations entre le Sénégal et le Portugal, M. Samb n’a pas manqué de lancer un appel aux investisseurs et partenaires étrangers à venir appuyer la dynamique enclenchée par le gouvernement du Sénégal pour apporter des solutions efficaces, aux problèmes liés au logement. « En plus des grands projets de construction, les autorités sénégalaises ont décidé de mettre à disposition des promoteurs du foncier gratuit, ou au coût très abordables. C’est donc à ce niveau que nous aurons besoin du concours des partenaires étrangers comme le Portugal, qui est un leader et une référence dans sa capacité à produire l’essentiel des matériels dont nous avons besoin et ne disposons pas chez nous. Le Portugal a donc, plus que jamais et plus que tout autre pays, un important rôle à jouer dans cette volonté de régler définitivement cette problématique de l’habitat au Sénégal. Et Africa Bloom Corporation sera ravi de travailler avec vous dans ce sens ».



A propos



AFRICA BLOOM CORPORATE est un conglomérat sénégalais majeur de la construction et de développement immobiliers avec des operations a travers l’Afrique.



AFRICA BLOOM CORPORATE est engagé dans des secteurs cles a fort impact de l’économie et nos capacités intégrées couvrent tout le spectre de la ”conception pour livrer”



Avec prés d’une décennie d’une approche forte axée sur le client et une recherche continu de qualité, nous répondons aux besoins critique dans les secteurs clés – infrastructures, forces de defense et de sécurité, industries et biens d’autres



POUR LE FUTUR DU SENEGAL ET L’AFRIQUE



Notre défis consiste a conserver une entité sénégalaise a taille humaine capable de répondre aux exigences de développement de son cher pays et de s’adapter rapidement aux contraintes du marche africain tout en préservant notre ADN.









Accueil Envoyer à un ami Partager