TELECOM: le Sénégalais Souleymane Diallo nommé Directeur d’Orange Niger

le Sénégalais Souleymane Diallo nommé Directeur d'Orange Niger

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2019

Le sénégalais Souleymane Diallo a été nommé vendredi au poste de Directeur Général de Orang de Niger S.A, annonce le site d’information « actuniger », citant un communiqué de la société Zamani Com S.A.S., actionnaire unique de Orange Niger S.A.

Souleymane Diallo, 49 ans, est diplômé en gestion des affaires de l’Université Laval au Canada et titulaire d’un Certificat Exécutif en Management & Entrepreneurship de HEC Paris. Il totalise plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications, et a contribué de manière décisive au lancement et à la relance de plusieurs opérateurs en Afrique, selon la même source.



Souleymane Diallo débute sa carrière dans les télécommunications en 1999, notamment comme premier Directeur Commercial des filiales Millicom (Tigo) au Sénégal, en Sierra Leone et en Tanzanie ; Directeur Général des filiales Atlantique Telecom (Moov) au Gabon et en Centrafrique, opérations dans lesquelles il a géré avec succès deux rebranding successifs ; Directeur des opérations du Groupe Azur Telecom au Congo, Gabon et Centrafrique ; et plus récemment Directeur Général de Telecel Mali, 3ème opérateur global de télécommunications au Mali, dont il a assuré avec succès le déploiement du réseau et le lancement opérationnel entre 2017 et 2019 avec une croissance à deux chiffres.



Juste avant de rejoindre Orange Niger, Souleymane Diallo a également collaboré avec l’opérateur global de satellites OneWeb basé à Londres, en tant que Conseiller Principal (Senior Advisor) pour l’Afrique de l’ouest et du centre.



En difficultés au Niger, Orange MEA S.A a dû vendre ses actions en août 2019. Elle a finalisé vendredi la cession de l’intégralité de sa participation de 95,5 % dans Orange Niger à Zamani Com S.A.S. La société Zamani Com S.A.S. est détenue à 100 % par Rimbo Invest de Monsieur Mohamed Rissa et Greenline Communications de Monsieur Moctar Thiam, tous deux actionnaires minoritaires de la société Orange Niger.

Les services de l’entreprise continueront d’être commercialisés sous la marque Orange pendant une période de transition.



