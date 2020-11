TÉLIKO JUGÉ, CE LUNDI Rédigé par leral.net le Lundi 30 Novembre 2020 à 08:05 | | 0 commentaire(s)|

Le jour tant attendu est arrivé. Le président de l’Union des magistrats du Sénégal et par ailleurs président de la Cour d’appel de Thiès sera, ce lundi, devant le prétoire, de la chambre de discipline du Conseil supérieur de la magistrature pour répondre des faits qui lui sont imputés. Il sera jugé sur les propos tenus à l’émission Jury du dimanche, du mois de juillet dernier, déclarant que les droits de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar n’ont pas été respectés lors du procès de la caisse d’avance. Une audience qui promet d’autant que le président de l’UMS a bien blindé sa défense. En plus des ténors du barreau, d’autres magistrats se sont constitués pour assurer sa défense. Mieux, Souleymane Téliko a bénéficié du soutien de tous les comités de ressort des juridictions du pays. Ces collègues magistrats ont toujours réaffirmé leur soutien et leur ferme condamnation de cette procédure qu’ils juge scandaleuse et qui a été initiée dans le seul dessein de museler l’UMS et son président, en particulier dans leur combat légitime pour l’indépendance de la Justice. Les magistrats ont, à plusieurs reprises, soutenu qu’ils resteront mobilisés face à ce qu’ils considèrent comme un affront. Mieux, ils invitent les membres du Conseil supérieur de la magistrature à suspendre leur participation aux travaux de cet organe. Il faut rappeler que c’est le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall qui avait saisi la chambre de discipline de la haute juridiction contre le président de l’UMS.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-32930-tliko-jug-c...

Accueil Envoyer à un ami Partager