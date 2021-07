TEMOIGNAGE SUR ABDOULAYE KHOUMA : QUI EST LAYE ?

Abdoulaye khouma le pure produit de Kaolack. Posez vous moi pourquoi il l est : il s'est auto-formé en politique pour acquérir sans doute d un potentiel que personne n’en a parmi sa génération d'aujourd'hui et d hier. Rappelez-vous-en un peu du passé en 2012 au moment ou personne n'osait prononcer le nom de Macky Sall à plus forte raison l'amener dans la Sainte cité de MEDINA BAYE





,Abdoulaye l'a fait, défiant tout monde .Ceci lui a valu tout ce qu'il a aujourd'hui. Abdoulaye le bouleversant de l'échiquier politique Kaolackois si je peux me prononcer ainsi. Abdoulaye a façonne la cité Nionalème de matière préferentielle .Abdoulaye khouma l'homme aux ambitions gigantesques qui s est s'immiscé dans les familles religieuses Kaolackoises n'ayant causer ni sous estimer en aucun cas personne de près ou de loin. A chaque foi il valorise le statut du marabout.Il est toujours à cote des sa population.





Il est entrain d abattre un travail colossale au niveau de Kaolack actant sur l accompagnement et l entre aide de sa population. Abdoulaye constitue un espoir véritable pour les Kaolackois je pense qu il ne serait jamais de ceux qui se profitent de Kaolack pour devenir quelqu'un .Abdoulaye le future maire par son charisme et son infatigabilité

Source : https://www.exclusif.net/TEMOIGNAGE-SUR-ABDOULAYE-...