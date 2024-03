TENUE DU SCRUTIN, DISPONIBILITÉ DU MATERIEL, DISCOURS INSURRECTIONNELS… :Le nouveau ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, donne des gages et appelle à la responsabilité Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2024 à 18:45 | | 0 commentaire(s)|









La passation de service au ministère de l’Intérieur s’est tenue hier. A cette occasion, les deux ministres ont donné des gages pour une bonne tenue de la présidentielle dans la paix et la sécurité. Me Sidiki Kaba ministre sortant et Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre entrant ont appelé la classe politique à cultiver le culte de la paix pour une bonne tenue du scrutin qui permettra d’élire le cinquième président de la République du Sénégal.











Le nouveau ministre de l'Intérieur a été officiellement installé ce lundi 11 mars 2024. A cette occasion solennelle, le Premier ministre désormais ex ministre de l’Intérieur n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son successeur. «Votre personnalité, dotée d’une grande crédibilité, va crédibiliser ce processus en veillant à ce qu’en dernière instance, nous ayons une élection présidentielle transparente et qui se passe dans un esprit apaisé. Des élections dans le calme», se réjouit Me Sidiki Kaba.



«… L’homme de la situation»





S’adressant à son successeur, Me Kaba est élogieux : «le président de la République, en vous choisissant, savait que vous étiez l’homme de la situation. Nous sommes à un tournant politique et démocratique de notre pays», a déclaré le ministre de l’Intérieur sortant.

Toujours critiqué par l’opposition et une grande partie de la société civile, Me Sidiki Kaba prend la défense de la Direction générale des Elections. Il assure de leur professionnalisme à son successeur. «Je puis vous rassurer que vous avez une Direction générale des Elections qui est d’un très grand professionnalisme», note-il. Selon lui, la Dge a acheminé sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger tout le matériel électoral. «Je voudrais rassurer les Sénégalais, le matériel électoral est bien en place. Les bulletins qui portent la date du 25 février sont déjà prêts. Et ces bulletins seront à la disposition des Sénégalais, des électeurs lorsqu’ils doivent accomplir leur devoir citoyen le 24 mars 2024 », laisse-t-il entendre.



Makhtar Cissé : «nous nous ne transigerons pas sur la sécurité du pays, des biens et des personnes»



Prenant la parole, pour sa part, le nouveau patron de l’administration électorale et de la police nationale, Mouhamadou Makhtar Cissé, appelle à son tour les acteurs politiques à s’abstenir de tout comportement violent, privilégiant le débat d’idées dans le cadre de la présidentielle pour garantir la sécurité nationale. «Nous veillerons, en tant que garants de la paix civile et de l’ordre public, au strict respect des règles du jeu. Les différents états-majors politiques, c’est un appel que je leur lance, devront s’abstenir de tout acte, propos, ou comportement violent, en ne s’affrontant que sur le terrain des idées et des programmes. La sécurité du pays, des biens et des personnes est un domaine qui nous incombe et nous nous ne transigerons pas dessus», promet le nouveau ministre de l’Intérieur.

A l’en croire, l’administration ne ménagera aucun effort pour l’accomplissement de cette mission au profit de la démocratie sénégalaise. «Le Sénégal ne s’arrêtera pas parce qu’il y a une élection. Il continuera bien après cette élection. La République saura compter, j’en suis sûr, sur le patriotisme, le professionnalisme et le sens des responsabilités des hommes et des femmes qui composent cette administration», rassure-t-il.



Tous les candidats ont droit à deux agents de la Bip pour les besoins de la campagne



Abordant la question de la sécurité des candidats à l’élection présidentielle, le tout nouveau ministre de l’Intérieur rassure les différents états-majors de la disponibilité d’agents de la Brigade d’intervention polyvalente (Bip) pour assurer la sécurité de leurs candidats. «L’élection doit se dérouler dans le calme, dans la paix et la sérénité. Le président a pris une décision. Au-delà de la sécurité globale que nos forces vont assurer, vous avez donné instruction de permettre à tous les candidats qui le souhaitent, de bénéficier d’une protection rapprochée de cette unité d’élite de la police nationale qu’est la Bip. Les modalités seront mises en œuvre en rapport avec le cabinet et le Directeur général de la Police», conclut Makhtar Cissé.







Baye Modou Sarr







Source : Source : https://www.jotaay.net/TENUE-DU-SCRUTIN-DISPONIBIL...

