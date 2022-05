TER-Saccage de biens publics : Mountaga Sy, le DG de l’APIX, dénonce un forfait « criminel » et annonce une plainte contre X Le directeur général de l’APIX, Mountaga Sy, annonce une plainte contre X pour mettre aux arrêts les auteurs de ce forfait « criminel » et rassure...

Le trafic du Train express régional (Ter) a connu des perturbations, ce lundi. Ce, après que des personnes mal intentionnées ont commis des actes de vandalisme visant l’infrastructure routière.



En effet, des câbles de la ligne de communication, au niveau de la forêt classée de Mbao, ont été coupés, occasionnant des désagréments, informe lesoleil.sn



Outré par cette situation, Le directeur de l’APIX a annoncé une plainte contre X pour mettre aux arrêts les acteurs de ce forfait « criminel ».



Mountaga Sy, qui appelle à la conscientisation des citoyens sénégalais par rapport aux catastrophes que ce genre d’acte pourrait induire, a donné un délai de moins de 24h pour la réhabilitation des câbles.



« Nous sommes en train de monter un câble aujourd’hui et nous allons retrouver un fonctionnement normal dans la soirée. Demain matin, les trains retourneront au fonctionnement normal », rassure-t-il.









