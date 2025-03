TER, VERS UNE EXTENSION ET UNE RENÉGOCIATION DU CONTRAT Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Mars 2025 à 19:06 | | 0 commentaire(s)|

Invité de l’émission Point de Vue sur la RTS, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a évoqué l’avenir du Train Express Régional. Il a annoncé la livraison prochaine du tronçon Dakar-AIBD. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, était l’invité de l’émission Point de Vue sur la RTS. Il a abordé plusieurs points concernant le Train Express Régional (TER), notamment son extension, la livraison imminente du tronçon Dakar-AIBD et la renégociation du contrat liant l’État du Sénégal à la SETER. Le ministre a confirmé l’ambition du gouvernement d’étendre le TER jusqu’à Thiès et Mbour, dans le cadre d’un projet de développement à long terme. « Aujourd’hui, l’ambition est d’aller l’étendre jusqu’à Thiès et Mbour, mais avec une première phase qui consiste à son extension jusqu’à l’AIBD. Ce tronçon sera très prochainement opérationnel, avant le mois de juin. Sur les sept rames commandées, nous avons déjà reçu six », a précisé Yankhoba Diémé. Concernant le cadre contractuel du TER, le ministre a annoncé que l’État du Sénégal est en train de renégocier les termes de l’accord avec la SETER (Société d’exploitation du TER). « Les renégociations sont ouvertes et vont se prolonger. Je suis persuadé que nous en sortirons avec un mieux pour le Sénégal. Pourquoi ne pas entrer dans le capital de la SETER et faire sauter un certain nombre de verrous ? » a-t-il déclaré, laissant entendre que l’État pourrait renforcer son implication dans la gestion du TER. En vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus à Dakar en 2026, le gouvernement envisage d’augmenter la capacité du TER pour répondre à la forte demande attendue. « Le Premier ministre m’a instruit de recommander cinq autres rames, et nous le ferons très prochainement », a affirmé le ministre. Source Logo: SenePlus Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : https://www.seneplus.com/societe/ter-vers-une-exte...

