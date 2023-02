TEXTE COLLECTIF : AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA DÉMOCRATIE

Notre pays est à un tournant décisif de sa trajectoire démocratique.



Pays de liberté, resté fidèle à une tradition de pluralisme politique, syndical et médiatique depuis l’époque coloniale, le Sénégal a gardé le cap d'une nation d’ouverture et de convivialité où l'œcuménisme religieux est la règle, les droits de l'homme respectés et les libertés publiques garanties, en dépit des vicissitudes de la vie et de l’histoire.



Ce régime de démocratie républicaine s'est bonifié au fil des années, au point de produire un système de référence de premier ordre dans les rangs des démocraties majeures, à travers le continent africain et le monde.



Les alternances politiques successives sont devenues la règle, au sommet de l'Etat comme à l'échelle des territoires. La vitalité du débat public à travers les médias classiques et les réseaux sociaux y a pris une allure et une intensité remarquables, malgré les dérives qui débordent le champ convenu du pacte démocratique.



Pourtant, c’est ce modèle qui allie régime de libertés et progrès économique et social que des acteurs politiques tentent de discréditer et de déstabiliser en complicité avec de puissants groupes et lobbies étrangers.



Dans un contexte mondial de crise de la démocratie représentative de type libéral, cette situation mérite la plus grande attention des forces vives de la nation, notamment celles républicaines et démocratiques.



Ce sont, en effet, toutes les grandes démocraties qui font actuellement face aux poussées populistes un peu partout à travers le monde.



Les courants fachopopulistes, tels qu'ils se sont développés au Sénégal et ailleurs, ont été rendus possibles par l'existence d'un environnement politique, juridique et médiatique libre et démocratique. Dans le même temps, ces courants s’inscrivent dans une logique de destruction du modèle éprouvé des libertés publiques.



Les cas de plusieurs pays illustrent parfaitement cette menace qui pèse sur les régimes démocratiques avec la montée en puissance de groupes politiques populistes, souvent en accointance avec des néo nazis en Europe, des mouvements de l'islamisme radical anti-confrérique et des groupes d'obédience irrédentiste dans les pays en développement.



Les populistes investissent ainsi, de plus en plus, les opportunités que leur offre l'espace politique démocratique pour, en retour, le polluer avec des discours et des pratiques de violence tout à fait aux antipodes des codes, règles et valeurs de la République et de la démocratie.



En somme, le propre du populisme est de se servir des moyens de la démocratie pour tuer la démocratie. C'est ce que recouvre la notion d'anti-système, utilisé comme un raccourci démagogique qui charrie toutes les formes de violences, verbales et physiques destinées à la banalisation et, à terme, l'anéantissement des institutions, des symboles de la République et de l’Etat de droit.



Une des différences fondamentales entre populisme et démocratie, c’est que cette dernière est essentiellement fondée sur la conquête pacifique du pouvoir politique, là où le populisme joue la carte des moyens de la démocratie, lorsqu'ils lui sont favorables, tout en revendiquant le droit et la liberté, pour la « bonne cause », de recourir à la violence politique pour la conquête et l'exercice du pouvoir.



C'est bien cette logique que théorisent et assument sans ambages les courants populistes dans notre pays, à travers un délire messianique permanent sur fond de revendication du "droit à l'impitoyabilité " contre des concurrents politiques pointés du doigt en ennemis mortels.



Le moment est venu pour les républicains et les démocrates de notre pays de prendre toute la mesure des menaces sur le système démocratique.



Pour une fois, les périls qui planent sur notre démocratie et nos libertés ne viennent pas du haut. Ils viennent du bas.

Les appels incessants à l’insurrection, malgré les expériences récentes de pertes en vies humaines, au pillage des domiciles de citoyens appartenant au camp de la majorité, en somme l’incitation à un climat de guerre civile interpellent tous les démocrates, y compris la frange de l’opposition républicaine. Est également interpellée la puissance publique en charge de la sécurité des Sénégalais, toutes obédiences confondues. Sont tous aussi interpellés, les autorités religieuses et coutumières, les acteurs économiques, les intellectuels et les travailleurs, toutes les sociétés civiles authentiques, mues par le souci sincère d’œuvrer pour une société d’équilibre.



La préservation de notre modèle démocratique d'équilibre et de sérénité devient, au-delà des enjeux de libertés, un impératif de sécurité et de stabilité pour le grand pays de démocratie de référence que nous avons mis des siècles à bâtir avec des sacrifices consentis par plusieurs générations.



Il est de notre devoir et de notre responsabilité de rester fermes sur l'exigence de préserver notre démocratie de toutes les formes d'agression, de veiller au libre jeu politique auto-réglé par des acteurs politiques ayant en partage le souci d'une société apaisée bénéficiant d'une presse entièrement libre, ouverte au pluralisme et capable de participer à une régulation générale de l'espace démocratique…



Dans la perspective des échéances de la présidentielle de 2024, ce sont là des sujets de fond sur lesquels le dialogue politique, tradition intacte de notre peuple et socle d'une gouvernance concertée, peut et doit apporter une contribution majeure. Nous devons faire du débat programmatique l’essence de la démocratie en lieu et place des confrontations stériles. Nous devons prendre à bras le corps les grandes aspirations de notre peuple et non nous évertuer à réveiller les pulsions négatives qui attisent la haine et la violence.



L'enjeu est de renforcer dans l'opinion la tendance salvatrice à un vaste courant républicain et démocratique contre les velléités liberticides dans un contexte mondial et sous-régional en convulsions.



Dakar, le 19 février 2023



Bassirou Faty (Cadre de Banque), Amadou Sidy Bocoum (Sociologue, ancien Ambassadeur),

Ibrahima Macodou Fall (Chef d’entreprise Industrielle), Landing Badji (Avocat), Lamine Thiam (Sciences Po, DG de Promevil, France),

Khady Cisse Fitoussi (Experte, conseillère en entrepreunariat et accompagnement de dirigeants d entreprise, France), Odile Gazy (Chef d entreprise industrielle), Abdoulaye Diallo (Ingenieur Télécoms, Artiste), Dr Lamine Diouf (Pharmacien)

Dr Youssou Ndiaye, Administrateur d’hôpital

Lamine Fall, Syndicaliste

Fallou Guèye, Enseignant, UCAD

Rokhaya Tall, Experte en management de projet

Fatoumata Niang Bâ, Présidente Union pour le développement du Sénégal/Renouveau

Ndiouck Mbaye Lindor, Présidente Fédération nationale des femmes rurales

Cheikh Faye, Professeur agrégé, UQAC, Canada

Ibrahima Thiam, Inspecteur principal du trésor et Conseiller d’ambassade

Papa Ma Oumy Ndiaye, Administrateur de sociétés

Fara Diaw, journaliste à la retraite

Ibrahima Cissé, Cadre Ipres à la retraite

Bassirou Niang, Membre du Club Sénégal Émergent

Moussa Badiane, Agent en statistiques

Mohamed Sow, Technicien Transport et logistique, France

Dethié Ndiaye, Président du parti UMP/Sénégal

Expert financier /PDG de CHOOSE Sénégal.

Adama DIALLO, Administrateur civil

Amadou Abdoulaye Diop, Professeur agrégé, Juriste

Seynabou Pouye, Entrepreneure

Daouda Ba, Enseignant

Landing Savané (AJ)

Samba Sy, Ministre, Secrétaire général du (PIT-S)

Aymérou GNINGUE (Député, Maire de Merina DAKHAR)

Nicolas Ndiaye (Député) (LD)

Katy Cissé Wone (juriste)

Mamour Cissé (PSD/JANT BI)

Thierno Lo (Coalition ADIANA)

Pr Pape Demba Sy (UDF)

Aliou Dia (DAAN DOOLEYI)

Abdou Fall (Alternatives citoyennes Andu Nawle)

Mame Bounama Sall, Ancien Ministre

Dr Aissatou Tall , Chef de quartier Yoff Tondouria . Dr en pharmacie

Me Ousmane Sèye (CPE)

Jean Leopold Gueye (CNNO)

El Hadj Momar Sambe (RTAS)

El hadj Ndiaye Diodio (TSTA)

Ibrahima Badiane (UFN)

El Hadj Hamidou Kassé (Philosophe)

Tidiane kounta (Economiste)

Demba Dieng (Enseignant à Genève)

Abdoulaye DIENG (Expert culturel)

Landing BADJI, Avocat à la Cour, Consultant international

Me Aliou sow, Avocat à la cour

Bassirou Ndiaye Bokk Defar Senegaal.

Alassane Cissé. HCCT, (N.P)

Amadou Fall Inspecteur de l’Éducation à Guinguinéo

Safietou Diop, leader du mouvement des femmes sénégalaises, personnalité de la société civile.

Cheikh Tidiane Ba Opérateur économique Sénégal/ France

Aida Mbengue, Secrétaire générale « Jigeen Jiokna », actrice de développement

Ndèye Rokhaya Diop (dite Aya Diop), militante pour la défense des acquis démocratiques et la paix sociale

Mamadou Déme, Haut-conseiller des collectivités territoriales, Président du parti kisal senegaal, expert consultant résidant à Paris -France

Demba Babaël Sow Député de la diaspora sénégalaise (France) Ouvrier Syndicaliste

Mr seydi Lamine, Roubaix - France

Ousmane Dia opérateur économique demeurant à Bambilor - déni biram dao

Abdou Ndiaye Doctorant en développement local et diplômé de l'école normale supérieure.

Babacar Thiam, Nations Unies

Lamine Bara Gaye Directeur du sneips.

Bocar sidick Kane ancien député maire, professeur certifié des sciences et techniques industrielles

Modou Lamine SENE Coordonnateur national du PVD de Cheikh Ahmadou KARA MBACKE

Momar Mbaye intendant au lycée de Pire. Ancien membre de la CED

Samba Kara NDIAYE Président Mouvement Troisième Voie Du Senegal. Prèsident Parti NADEMS

Professeur Bouna Mohamed Seck

Pape Sagna Mbaye, Ministre

Pr Maouloud Diakhaté, Professeur des Universités, HCCT,

Jeanne Lopis Sylla, Chercheur

Dr Malick Diop, député, Vice-président Assemblée nationale

Zator Mbaye, Ministre conseillerMarcel Ndiana Ndiaye, Professeur, Ambassadeur Itinérant

Me Mamadou Diallo, Avocat Barreau de Paris - Diaspora

Sylvain A. Boyer, Ingénieur, Pcs

Pr Moussa Barry, Professeur, Gabon - Diaspora

Serigne Seck Ingénieur, Paris - Diaspora

Pr Pape Mody Niang, Université de Dakar

Alioune Badara Ndoye, Professeur de lettre à la retraite (résidant aux USA)

Papa Demba SECK retraité Imprimeur, Thiaroye ORYX

Samba Kante, Président Mouvement Niomre ça kanam

Professeur Sérigne Amadou NDIAYE, ancien Doyen de la FST

Abdoul aziz seck, Opérateur économique (import – export) établi aux USA

Pape Diallo chef d'entreprise à Dakar

El Hadj Ndary Gueye Journaliste-consultant.

Abdoul Sow Consultant, Retraité de Nations Unies (DPKO)

Serigne Abdou Lahad Bousso, Chef religieux à touba

Mr FODIA DIALLO professeur d'histoire et de Géographie à la retraite, résidant à Louga

Moustapha Djamil Ndiaye entrepreneur en Géorgie

Khadidiatou Ba, Comptable, Actrice de Développement

Dr Cheikh Oumar Hann, Ministre

Hyacinthe DIOUF Consultant Dijon France

Mourtada SALL ouvrier Chilly-Mazarin France

Papa Demba SECK, retraité imprimeur, à Thiaroye sur mer ORYX

Maurice Wendes SARR, Délégué médical,

Oumar Ly France,

Amadou Sidy Bocoum, (sociologue, ancien ambassadeur), Alla Dieng (Président de l’Union des Forces Citoyennes/UFC), Cyrill Kpade (Président Mouvement Macky 535), Mamadou Thiam (Expert en communication et TQM/Total Quality Management), Amadou Thierno Diop (Directeur de sociétés), Benoît Ndiaye (Ingénieur télécommunications),

Niadiar Sène, Economiste, ancien Député

Moussa Baldé (Professeur titulaire, MESRI), Boubacar Siguine SY (UCAD, Enseignant-chercheur), Alpha Bocar BALDE (ISRA, Chercheur), Amadou Oury BA (UCAD, Enseignant-chercheur), Ibrahima SECK (UCAD, Enseignant-chercheur), Lassana KONATE (UCAD/FST, Enseignant-chercheur), Abdoulaye Baïla NDIAYE (UCAD, Enseignant-chercheur), Mahamadou Imrane SOW (UCAD/FLSH, Enseignant-chercheur), Amadou Oury DIALLO (Chercheur, Chercheur), Pape Chérif BASSENE, Nissire SARR (UCAD, Enseignant-chercheur)

El Hadji Malick DEME (UCAD, Enseignant-chercheur)

Moustapha GUEYE (UASZ, Enseignant-chercheur)

Mandiomé THIAM (UCAD, Enseignant-chercheur)

Alioune DIENG (CESTI, Enseignant-chercheur)

Moussa DAFFE (UCAD, PATS)

Boubacar BALL (RECTORAT, PATS)

Khalifa GAYE (UASZ, Directeur des Bourses)

Amadou Tidiane DIALLO (UCAD, Enseignant-chercheur)

Mamoudou Bocar SALL (DG)

Pierre SAMBOU (Linguistique, Chef de département)

Abdoul Karim TANDJIGORA (UCAD, Enseignant-chercheur)

Ousmane Baba ANNE (Dentiste)

Saliou Cheickhou SABALY (Paris)

Cherif Daha BA (UCAD/FLSH, Enseignant-chercheur)

Abdoulaye Bibi BALDE (UCAD, Ancien ministre)

Fatimata KANE SOW (UCAD, Enseignant-chercheur)

Mahy DIAW (UCAD, Enseignant-chercheur /Recteur)

Mouhamadou Hady DEME (UCAD, Enseignant-chercheur)

Cherif BALDE (UASZ, Enseignant-chercheur)

Diatou THIAW (UCAD, Enseignant-chercheur)

Courfia DIAWARA (UASZ, Enseignant-chercheur)

Saliou NGOM (ISRA, Directeur de la Protection Végétaux)

Aminata Collé LO (Enseignant-chercheur)

Boubacar FALL (UASZ, Chef de département)

Kemo BALDE (UAM, Enseignant-chercheur)

Aboubacry SOKOMO (UIDT/THIES, Enseignant-chercheur)

Demba SOW (ESP-UCAD, Enseignant-chercheur, Ancien Député)

Mouhamadou Lamine DIALLO (UCAD/FASTEF, Enseignant-chercheur)

Ousseynou THIAM (UCAD/FASTEF, Enseignant-chercheur)

Souleymane NIANG (RECTORAT/DISI/Centre Calcul Informatique PATS)

Thierno Boubacar BARRY

Idrissa BALDE (UGB, Enseignant-chercheur/Maire)

Mbossé Ndiaye GUEYE (UGB, Enseignant-chercheur)

Sadibou AIDARA (UGB, Enseignant-chercheur)

Alassane AW (ENSAE, Enseignant-chercheur)

Amadou Sidy Aly BA (UGB/UFR SEG, Enseignant-chercheur)

Mamadou BA (UGB, Enseignant-chercheur)

El Hadji DEME (UCAD, Enseignant-chercheur)

Hamat DIA (UASZ, Enseignant-chercheur)

Issa DIAGNE

Moustapha Lo DIATTA (UASZ)

Mamadou Abdoul DIOP

René Ndimag DIOUF

Mathioro FALL (UIDT, Enseignant-chercheur)

Ibrahima MENDY (UASZ, Enseignant-chercheur)

Papa Ogo SECK (UGB, Enseignant-chercheur)

Ahmadou Bamba SOW

Ndeye Ngom POUYE (UCAD/FLSH, Enseignant-chercheur)

Boubacar BA (UGB, Enseignant-chercheur)

Serigne Amadou NDIAYE (UCAD, Enseignant-chercheur)

Abdourahmane SOW (UGB, Enseignant-chercheur)

Fatimata KANE (UAM, COMMUNICATION)

Mamadou Amadou SECK (ESP/UCAD, Enseignant-chercheur)

Ousseynou DIOP (FMPOS/UCAD, Enseignant-chercheur)

Babacar TOUMBOU (UIDT/THIES , Enseignant-chercheur)

Cheikh SAKHO (UCAD, Enseignant-chercheur)