TF1 et M6 reculent en Bourse après l'abandon de leur fusion Rédigé par leral.net le Lundi 19 Septembre 2022 à 13:42 | | 0 commentaire(s)| TF1 perd 2,8 % et M6 2,6 % ce lundi à la mi-journée, après qu'ils ont annoncé renoncer à leur projet de fusion compte tenu des exigences de l'Autorité de la concurrence. Des questions se posent sur leur avenir en « célibataires ».







Il n'y aura pas de lune de miel...TF1 et M6 reculent en Bourse ce lundi, après l'abandon de leur projet de mariage. TF1 et M6 perdent un peu moins de 3 % à la mi-journée dans un marché lui-même en repli. Leurs maisons-mères perdent aussi du terrain : Bouygues recule de 1,5 %, tandis que RTL Group cède 1,4 %.



Les investisseurs digèrent la nouvelle de l'abandon du grand projet de fusion entre les deux groupes audiovisuels, annoncé en mai 2021 . Un mariage qui aurait constitué un géant - à l'échelle hexagonale - de 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires (sur la base des revenus cumulés de 2021), et surtout qui aurait constitué la fusion la plus importante dans l'audiovisuel depuis des décennies.





LESECHOS.FR

Accueil Envoyer à un ami Partager