THIERNO BIRAHIM GUÈYE, LE COMBATTANT POUR L’ÉCLATEMENT DE LA VÉRITÉ

Descendant de tirailleur, le président de la Fédération africaine des descendants des tirailleurs, n’économise ni son temps ni son argent pour que la vérité éclate sur le massacre de Thiaroye, en 1944. Après, dit-il, la France pour construire un avenir fondé sur la justice et la vérité.

Quand il évoque le massacre des tirailleurs sénégalais, le 1er décembre 1944, à Thiaroye, le visage s’illumine. Le sujet passionne Thierno Birahim Guèye, dit para. Il est le président de la fédération africaine des descendants des tirailleurs sénégalais ; une entité créée en 2020 en République de Guinée et fédérant les associations de dix-sept pays d’où sont originaires les tirailleurs sénégalais. « Nous devons faire la lumière sur ce drame et nous projeter dans un avenir basé sur la vérité », affirme-t-il. M Guèye est revenu de la France, le samedi 16 novembre, à la veille du scrutin des élections législatives. Il dit avoir reçu un bel accueil de maires français, notamment celui de Morlaix et de députés. Le président de la fédération africaine des descendants des tirailleurs sénégalais souligne, pour s’en réjouir, que l’édile de Morlaix a rendu, le vendredi 1er novembre, pour la première fois, un hommage aux tirailleurs sénégalais. « C’est une avancée dans notre combat pour la reconnaissance de cette tragédie », confie-t-il.

Thierno Birahim Guèye pense que la posture des autorités sénégalaises y est pour quelque chose. Les lignes sont en train de bouger aussi bien au Sénégal que dans l’hexagone. Dans les deux pays, plusieurs manifestations sont prévues dans la commémoration des 80 ans du massacre des tirailleurs sénégalais, en 1944, à Thiaroye.

Toutefois, il se veut clair, son association est apolitique. « Nous menons un combat pour la vérité sur cette histoire et une reconnaissance de cette tragédie par la France », insiste-t-il. Pour celui qui n’économise ni son temps ni son argent, il est important de conserver et de célébrer la mémoire des tirailleurs sénégalais dans les 17 États ayant participé à la libération de la France. « Leur histoire marquée par des actes de bravoure et de sacrifice doit être racontée et transmise aux jeunes générations pour honorer leur contribution inestimable », dit-il. Thierno Birahim Guèye sait les sacrifices de ces combattants. Il a servi sous les drapeaux durant des décennies jusqu’à sa retraite dans le bataillon des parachutistes logé au camp de Thiaroye où sont tombés et enterrés ces soldats. « Pour avoir été militaire et ayant servi dans des théâtres d’opérations, je mesure le calvaire que mon grand-père et ses camarades ont enduré », déclare-t-il.

La vérité sur ce drame tient à cœur cet ancien parachutiste. « Le massacre des tirailleurs sénégalais au camp de Thiaroye, le 1er décembre 1944 est un épisode tragique qui nécessite une reconnaissance et une compréhension approfondie. Nous appelons à la vérité pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie », insiste-t-il, affirmant que ces tirailleurs ont été utilisés comme de la chair à canon. De plus, ils avaient vécu dans des conditions climatiques extrêmes, causant la perte de milliers d’entre eux.

Le président de la fédération africaine des descendants des tirailleurs sénégalais soutient, avec véhémence, que ce massacre n’est pas lié seulement à la réclamation par ces combattants du versement de leurs soldes de guerre. « La vérité est tout autre », soutient-il, ajoutant que la France les considérait comme des éléments subversifs qui, une fois rentrés dans leur pays respectif vont commencer à réclamer l’indépendance. « Les tirailleurs avaient acquis une nouvelle conscience et la France les soupçonnait qu’ils allaient être en première ligne dans les revendications pour l’indépendance de leurs États », dit M. Guèye. Pour illustrer son propos, il indique que les tirailleurs sénégalais étaient mieux traités par les Allemands que la France. « On ne garde pas ses amis », souffle-t-il, soulignant que les tensions étaient perceptibles déjà en France. « Quand les tirailleurs sénégalais devaient embarquer, certains avaient refusé », poursuit-il, pestant contre la décision prise en juin dernier par le Président français Emmanuel Macron de reconnaître que six tirailleurs sénégalais sont morts pour la France. « Cette décision a augmenté notre frustration parce que ces combattants ne représentent rien par rapport au nombre de morts », fulmine-t-il.

Une fois que la France aura reconnu sa responsabilité sur le massacre des tirailleurs sénégalais et les zones d’ombres levées, Thierno Birahim Guèye et ses pairs comptent demander réparation. Vaste chantier.