THIERNO BOCOUM SUR LE REMPLACEMENT DE BARTHELEMY DIAS A LA TETE DE METROPOLIS « Metropolis a pris une décision à la hâte, cette légèreté est inacceptable et inadmissible … » Rédigé par leral.net le Samedi 18 Janvier 2025 à 19:51 | | 0 commentaire(s)|









Thierno Bocoum est d’avis que Barthélemy Dias n’a pas été destitué de son poste de maire de Dakar et en veut pour preuve l’arrêté du préfet qui l'a déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal. Ce qui lui fait dire que la décision de Metropolis de le remplacer à la tête de l’association mondiale des grandes métropoles a été prise à la hâte. Une légèreté jugée inacceptable et inadmissible.







« Ce 13 décembre 2024, M. Barthélemy Dias a été destitué de son poste de maire de Dakar, une décision qui entraîne également la perte de son titre de président de Metropolis. Face à cette situation exceptionnelle, le Comité exécutif de Metropolis s’est réuni le 8 janvier 2025 pour examiner les implications de cette destitution et définir une marche à suivre ». Ce paragraphe est tiré du communiqué Metropolis et rappelé par le président du mouvement Agir, Thierno Bocoum, pour justifier le remplacement du maire de la ville de Dakar à la tête de l’Association mondiale des grandes métropoles. « De quel droit Metropolis se prévaut-elle ? En remplaçant Barthélemy Dias à la tête de l’Association mondiale des grandes métropoles, Metropolis, la ville de Dakar a été lésée et son maire injustement écarté », s’insurge le responsable politique et allié du maire de Dakar dans la coalition Samm Sa Kaddu. Poursuivant, il précise : « Barthélemy n’a pas été destitué de son poste de maire de Dakar. Aucun acte n’a destitué le maire de Dakar », relève-t-il, avant de rappeler la quintessence de l’arrêté du préfet. « Je vous déclare démissionnaire de votre mandat de conseiller municipal de la Ville de Dakar, à compter de la date de notification de la présente », avait écrit le préfet. Or, Barthélemy Dias, informe Thierno Bocoum, a été élu président de Metropolis en tant que maire et non en tant que conseiller municipal. « Il est maire élu au suffrage universel direct. Il a un mandat de maire et de conseiller municipal », rappelle le patron de Agir qui cite à cet effet l’article 10 des statuts de l’association, Reformés en juin 2023. Il s’y ajoute, dit-il, que Barthélemy Dias a saisi la Cour suprême d’un recours pour excès de pouvoir en vue de l’annulation de l’arrêté du préfet. « La Cour suprême ne s’est pas encore prononcée. Metropolis a pris une décision à la hâte au moment où une procédure judiciaire est en cours et qu’aucune procédure administrative n’a été entamée pour remplacer le maire. Cette légèreté est inacceptable et inadmissible pour une association de cette envergure », martèle Thierno Bocoum.



M. CISS













Source : Source : https://www.jotaay.net/THIERNO-BOCOUM-SUR-LE-REMPL...

Accueil Envoyer à un ami Partager