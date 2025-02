TIRAGE COUPE D’AFRIQUE DES CLUBS : De gros chocs en perspective

Le club soudanais d’Al Hilal va rencontrer le tenant du …

Le club soudanais d’Al Hilal va rencontrer le tenant du titre Al Ahly SC d’Egypte en quarts de finale de l’édition 2025 de la Ligue africaine des champions. Et en coupe de la Caf, un duel 100% algérien entre l’USM Alger et le CS Constantine va attirer les attentions.

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, ce jeudi à Doha (Qatar), au tirage au sort des quarts de finale. Club le plus «sénégalaisé», Al Hilal, qui joue dans le championnat mauritanien à cause de la guerre civile au Soudan, va affronter les Égyptiens Al Ahly SC qui dominent cette compétition avec 12 titres. Le club soudanais compte dans son effectif quatre Sénégalais que sont Ethane Aimé Jr Tendeng,

Ousmane Diouf, El Hadj Madické Kane et Marc Jr Mendy, d’anciens pensionnaires de la Ligue 1 sénégalaise. Leaders de leur poule, les Soudanais vont jouer gros face au double tenant du titre. L’autre club égyptien en Ligue des champions, Pyramids FC, va affronter les Marocains de l’AS FAR de Rabat alors que les Algériens du MC Alger vont défier les Sud-africains d’Orlando Pirates. Les matchs aller et retour se joueront les 1er et 8 avril. En Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), le tirage au sort des quarts de finale a donné un duel 100% algérien entre l’USM Alger et le CS Constantine. Le Zamalek (Egypte) va rencontrer les Sud-africains de Stellenbosch. La Renaissance Sportive de Berkane, avec les Sénégalais Paul Valère Bassène et Mamadou Lamine Camara, sera opposé à l’ASEC Mimosas (Cote d’Ivoire), club qui a éliminé le Jaraaf. Pendant ce temps, la deuxième équipe égyptienne de cette compétition à savoir Al Masry va jouer les Tanzaniens de Simba. Le Zamalek est le vainqueur de la dernière édition de la Coupe

de la Confédération africaine de football.

Les matches aller se joueront le 2 avril et les

matchs retour le 9 du même mois.

Pour rappel, les deux représentants sénégalais dans ces compétitions ont été éliminés. Tengueth FC n’a pas franchi les

préliminaires de la Ligue africaine des champions alors qu’en Coupe de la CAF, le Jaraaf

a échoué en terminant troisième de la poule

C, derrière l’USM Alger et l’ASEC d’Abidjan.

M. Diallo

Source : https://letemoin.sn/2025/02/23/tirage-coupe-dafriq...