TOUBA- Cheikh Abdou Bali collecte 12 620 signatures et passe devant au décompte à titre individuel Rédigé par leral.net le Lundi 20 Novembre 2023 à 01:05

«Traduire dans les urnes les signatures collectées en votes pour Amadou Bâ est primordial »… Voilà l’appel lancé par Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma à l’endroit de ses militants qui ont été, dit-il, assez engagés dans la collecte pour un triomphe final aussi significatif . Pour le ministre , conseiller du Chef de l’État, il s’agissait bien d’une compétition dont la seule finalité était de convaincre le maximum de Sénégalais à soutenir le choix du Président Macky Sall pour une victoire en février 2024. Se prévalant d’un engagement sans faille , d’une loyauté totale et d’une constance inébranlable, le leader politique assurera de sa détermination à accompagner le candidat 117 jusqu’au succès. Il invitera ses pairs à travailler dans l’unité et surtout dans l’ouverture pour drainer de nouvelles forces.

