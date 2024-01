TOUBA- Darou Salam remet un aadiya de 432 millions FCfa au Khalife général des Mourides, soit 67 de plus que l’an dernier Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2024 à 00:59 | | 0 commentaire(s)|

De 365 millions l’année dernière, Darou Salam est passée à la vitesse supérieure, en remettant au Khalife général des Mourides, un aadiya de 432 millions de francs Cfa. La cérémonie de remise du sac rempli d’argent s’est faite devant plusieurs dignitaires de la cité de Mame Cheikh Anta Mbacké.



Comme à son habitude, le Khalife de Darou Samà a adjoint au aadiya un paquet d’allumettes, symbolisant l’absence de soucis que lui et les disciples se font de l’usage qui en sera fait. Serigne Mountakha Mbacké fera part de son satisfecit et de son engagement à rester Serigne Touba pour tous les mourides.

