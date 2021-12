TOUBA / Découverte macabre à Tindôdy : Disparue depuis 13 jours, Aïda Lô a été retrouvée morte.

Emoi et consternation à Touba - Tindôdy ! Le corps sans vie de Aïda Lô, fille de Cheikh et de Daba Kaïré, a été retrouvé à Tindôdy 5. La fillette, âgée de 06 ans, avait disparu depuis 13 jours.



Son père raconte avoir vainement cherché dans tous les coins du quartier et les quartiers environnants. Il dit avoir été informé par un adulte qui ramassait des objets métalliques dans les dépôts d’ordures. La dépouille a été récupérée par les sapeurs-pompiers. Pour le moment, nul ne sait encore les causes du décès .



