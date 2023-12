TOUBA- Difficultés liées à la gestion des terres, au manque d’eau et au spectre des inondations - Abdou Lahad Diouf propose à la cité une panacée Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2023 à 01:23 | | 0 commentaire(s)|

Touba est confrontée à de réelles difficultés liées à la gestion de ses terres, à la disponibilité de l’eau et au spectre des inondations. Pour Abdou Lahad Diouf, informaticien Sénégalais auteur de recherches sur la cité, la solution est à portée de main. En effet, les résultats des études qu’il a menées ont révélé, confie-t-il à Dakaractu- Touba, qu’il suffira d’intégrer la visualisation interactive de Google Earth, l'intelligence artificielle (IA) et la technologie blockchain pour apporter des réponses concrètes à ces défis.



« Une cartographie précise et interactive Fawzeyni s'appuie sur la cartographie de Google Earth, qui offre une représentation visuelle et interactive du territoire de Touba. Cette visualisation permet de : localiser facilement les parcelles et leurs propriétaires, visualiser les réseaux d'eau potable et d'assainissement, identifier les zones à risque d'inondation, suivre l'évolution de la ville au fil du temps, analyser les données et de prendre des décisions éclairées en matière d'aménagement urbain et de gestion des ressources ».



Il poursuit. « L'intelligence artificielle au service de la gestion des terres Fawzeyni utilise également l'intelligence artificielle pour analyser les images satellites et identifier les changements d'occupation des sols, détecter les constructions illégales et les zones de déforestation, prédire les risques d'inondation et de glissement de terrain, optimiser la gestion des ressources en eau et en énergie, et améliorer la transparence et la gouvernance de la gestion foncière.



La technologie blockchain, quant à elle, est intégrée à Fawzyeni. Abdou Lahad Diouf de préciser que ceci permettra de garantir l'authenticité et l'intégrité des titres fonciers, de sécuriser les transactions foncières. de faciliter l'accès au crédit et aux investissements, d’améliorer la transparence de la gestion foncière et de créer un registre foncier numérique accessible à tous.



« Touba Fawzeyni » se voudra ainsi une solution complète et innovante qui peut contribuer à résoudre de nombreux défis auxquels Touba est confrontée. Elle permet d’améliorer la gestion des terres et des ressources naturelles, de prévenir les conflits fonciers, de favoriser le développement économique et social de la ville, de garantir un accès équitable aux services de base pour tous les habitants et de préserver l'environnement et lutter contre le changement climatique.



Notre interlocuteur de signaler qu’il s’agit d’un projet ambitieux et prometteur qui a le potentiel de transformer la ville de Touba. « Il est important que les autorités de la ville et les acteurs locaux s'impliquent dans son développement et sa mise en œuvre. Fawzeyni peut être un outil puissant pour améliorer la vie des habitants de Touba et garantir un avenir durable à la ville ».

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/TOUBA-Difficultes-liees-...

Accueil Envoyer à un ami Partager