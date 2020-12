TOUBA - Incendie à Ocass / L'Unacois Jappo dégaine 10 millions.

Suite à l'incendie qui a ravagé une bonne partie du marché Ocass de Touba en mi-novembre, l'Unacois Jappo, dirigée par Idy Thiam, a apporté son soutien aux commerçants sinistrés en leur remettant un chèque de 10 millions de francs cfa.



L'occasion a été, par ailleurs, saisie par le syndicat pour plaider en faveur de la modernisation des marchés et surtout du marché Ocass avec une approche inclusive impliquant directement les commerçants. Il s'agira, clairement dit, de discuter avec les commerçants afin de leur permettre de disposer de marchés qui répondent aux normes et qui satisfassent à leurs préoccupations.



La délégation rappelera qu'un mémorandum a été élaboré dans ce sens et déjà déposé sur la table du Chef de l’État.

