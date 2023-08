TOUBA - Le chemin de fer reprend du service en perspective du Grand Magal de Touba

Un train de travaux a quitté Diourbel pour Mbacké ce vendredi au titre d’essai pratique en perspective du Grand Magal de Touba. Le chemin de fer est, en effet, en instance de réhabilitation et la phase test est satisfaisante de qualité, selon Malick Ndoye, le Directeur Général. Pour carrément arriver à Touba, il reste à peine 06 kilomètres qui devraient être vite bouclés avant le 18 Safar. Le projet piloté par le ministère des infrastructures coûtera entre 18 et 20 milliards et l’objectif à terme sera de remettre le train sur les rails partout au Sénégal...

Source : https://www.jotaay.net/TOUBA-Le-chemin-de-fer-repr...