TOUBA- Le geste de Sokhna Mame Khary Mbacké au profit de l’école dans la cité religieuse

En recevant le ministre de l’éducation nationale et sa délégation venus échanger autour des programmes franco-arabes Islamiques à adapter aux écoles de Touba , Serigne Mame Khary Mbacké Bintu Mourtada a consenti un don au profit de l’école Serigne Mouhamadou Mourtada de Heliport. En effet, elle y a érigé des salles et un bloc sanitaire . « L’école Serigne Mouhamadou Mourtada Mbacké est un école publique que nous avons construite sur un terrain de 2000 m2 qui nous a été offert par Serigne Saliou Mbacké. Ce jour peut être considéré comme le jour où l’école à Touba a pris son indépendance par rapport au programme qui sera enseigné aux potache. Sokhna Rama Lô bintu Serigne Dame Abdourahmane Lô dira "nous avons décidé de prendre le 05 décembre comme la journée de l’éducation à Touba». Un geste hautement significatif salué successivement par le ministre de l’éducation Moustapha Guirassy et l’IEF de Mbacké. Sokhna Mame Khary a aussi formé un total de 335 enseignants à ses propres frais .

