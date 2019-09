TOUBA : Me Madické Niang et le Khalife des Mourides, une longue histoire d’amitié, la preuve en images ! Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2019 à 19:40 | | 0 commentaire(s)| Avant de faire cap à Saint-Louis pour célébrer la prière des « Deux Rakkas » que Cheikh Ahmadou Bamba avait effectué dans le Bureau du Gouverneur de l’AOF en 1895, Me Madické Niang a été reçu longuement hier à Touba par le Khalife Général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Ensuite, l’homme plitique a été successivement reçu par Serigne Cheikh Mbacke Abdou khadre et Serigne Bachirou Mbacke Abdou khadre. Au cours de sa visite, le candidat malheureux à la dernière présidentielle a tenu à renouveler son allégeance à Serigne Touba.















Accueil Envoyer à un ami Partager