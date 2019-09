TOUBA: Première visite de Mahammed Dionne après sa sortie d’hôpital, auprès du Khalife Général des Mourides Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2019 à 16:20 | | 0 commentaire(s)| La mine au meilleur de sa forme, l'ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a rendu visite au Khalife Général des Mourides, vendredi aux environs de 18 h 40 minutes. Ce périple est le premier qu’il effectue à Touba après sa sortie d’hôpital, au terme d’une maladie qui l’a éloigné des affaires publiques. Il était en compagnie de plusieurs de ses collaborateurs, dont son Dage Mamadou Dia, de quelques-uns de ses hommes de confiance et conseillers, comme Abô Sall et Mountakha Kane.

L’ancien Premier ministre profitera de la rencontre avec le patriarche de Darou Miname, pour évoquer sa maladie et solliciter des prières. Il confiera à celui-ci sa volonté inébranlable de très vite reprendre entièrement en charge les tâches à lui confiées par le Président de la République en tant que Secrétaire général de la Présidence. Dans sa réponse, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, qui avait à ses côtés son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, demandera à son hôte de ne pas s’inquiéter et de rester persévérant dans la foi en Dieu. Il l’assurera de ses prières, non sans lui rappeler toute la considération qu’il lui voue.



Mahammed Boun Abdallah Dionne s’est ensuite rendu chez Serigne Serigne Cheikh Say Mbacké Ibn Serigne Souhaïbou, avant de terminer son périple chez Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. La délégation a quitté Touba tard dans la nuit…







