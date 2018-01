TOUBA - Rappel à Dieu d'El Hadj Omar Tall, une délégation du Président Macky Sall aux obsèques

Touba vient de perdre un haut dignitaire mouride. Il s'agit d'El Hadj Omar Tall. Le chef religieux a tiré sa révérence ce dimanche à la suite d'une courte maladie. Connu pour avoir entretenu d'excellentes relations avec le regretté disparu, le Président Macky Sall, présentement hors du Sénégal, a dépêché une forte délégation conduite par son directeur de cabinet, Oumar Youm.



Celui-ci était accompagné de plusieurs autres personnalités. C'est le cas notamment de Madame Aminata Tall, Cheikh Mbacké Sakho, Ndèye Saly Dieng, Abdou Lahad Seck Sadaga, du docteur Khadim Sylla, du gouverneur de Diourbel et du préfet de Mbacké.



La délégation se rendra chez Sokhna Mame Faty Mbacké, épouse du défunt avant d'être reçue au niveau de la résidence familiale du regretté disparu. Elle sera reçue aussi par Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre dans la résidence Khadim Rassoul.



Me Oumar Youm insistera sur l'engagement du Président de la République à venir très prochainement, personnellement, présenter ses condoléances à la famille éplorée.



La prière mortuaire était dirigée par Serigne Fallou Abdou Khadre Mbacké et le défunt inhumé à Bakhiya. La cérémonie de prières est fixée pour ce vendredi.



Toute la rédaction de leral.net présente ses condoléances à la famille Tall.