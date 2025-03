TOURISME, LES AXES DE LA RELANCE EXPOSÉS AUX ACTEURS DU PÔLE SUD Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Mars 2025 à 22:35 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre Mountaga Diao a affirmé la volonté des autorités de faire de ce secteur un moteur de développement durable, conformément à l’Agenda national de transformation "Sénégal 2050". Ziguinchor, 13 mars (APS) – Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mountaga Diao, a présidé un comité régional de développement (CRD), jeudi à Ziguinchor (sud), dans le cadre d’une relance durable du secteur. M. Diao a profité de cette opportunité pour présenter de nouvelles orientations et échanger avec les acteurs du secteur. Selon lui, ce CRD spécial “a pour objectif d’impulser une relance touristique adaptée et inclusive au bénéfice des populations locales et une modernisation de l’artisanat”. En plus des acteurs du tourisme du pôle Casamance (Kolda, Ziguinchor et Sédhiou), ceux de l’artisanat ont pris part à cette rencontre, de même que des autorités administratives et des élus territoriaux. “Il s’agissait d’écouter et recueillir les préoccupations des acteurs du tourisme et de l’artisanat, et identifier les contraintes afin de trouver les mécanismes permettant de prendre en charge notre secteur”, a ajouté le ministre du Tourisme. Il a assuré que le souhait des plus hautes autorités du pays est de faire en sorte que le pôle sud du tourisme soit un modèle de développement durable. Mountaga Diao a souligné que le nouveau référentiel des politiques publiques “Sénégal 2050, Agenda national de transformation” classe le tourisme et l’artisanat parmi les secteurs stratégiques devant servir de base croissance du pays pour impulser une économie compétitive. “Nous avons initié cette tournée pour favoriser une relance durable du secteur du tourisme et la modernisation de l’artisanat, en vue de participer à l’amélioration significative des conditions de vie des populations”, a encore expliqué le ministre. Les acteurs du tourisme du pôle Casamance et ceux de l’artisanat sont revenus, lors de ce CRD spécial, sur ce qui constitue, à leurs yeux, les principales contraintes du secteur. Philippe Ndiaga Ba, directeur de la réglementation du tourisme, a rappelé que le ministère de tutelle veut “donner corps” à la vision du président de la République dans ce domaine. Les pouvoirs publics comptent accompagner, dans cette perspective, les acteurs du tourisme et de l’artisanat pour la formalisation de leurs activités et la recherche de financement. “Nous voulons que les acteurs puissent porter le développement du tourisme et de l’artisanat dans la région pôle sud”, a t-il insisté, prônant le maintien du tourisme balnéaire, qui selon lui, “est un bon produit”. En marge de ce CRD spécial, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a remis du matériel aux artisans de la région de Ziguinchor. Selon ses services, il va visiter ce vendredi différents sites touristiques de la région, dont le musée mémorial du bateau “Le Joola”, le village artisanal et la chambre de métiers de Ziguinchor. Source Logo: APS Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/societe/tourisme-les-axes...

