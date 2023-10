TRAFIC DE CHANVRE INDIEN À YOFF : Plusieurs jeunes interpellés dans une maison avec du yamba caché dans un poulailler

Après avoir été interpellés à Yoff pour des faits d'offre et de cession de chanvre indien, Mouhamed Top et sa bande ont été jugés, hier mardi, devant la barre des flagrants délits de Dakar. Excepté certains qui ont été relaxés, ce dernier, désigné comme le cerveau de la bande, a écopé d'une peine de prison ferme ainsi que d’autres.







Ils sont plusieurs jeunes à comparaître devant le juge des flagrants délits de Dakar hier mardi pour des faits d'offre et de cession de drogue. Il s'agit de Mouhamed Top, Fallou Diop, Thiaba Khoye Niang, Mbossé Ndiaye, Assane Ndao, Makhoudia Thiam et Abdoulaye Sow, qui ont été interpellés à Yoff par les éléments de la Section de recherches. Ces agents interpellateurs avaient auparavant reçu une dénonciation anonyme faisant état d’un trafic intense de chanvre indien dont le cerveau n'est autre que Mouhamed Top. La disposition de filature qu’ils ont mise en place a abouti à son arrestation alors qu'il détenait une quantité de chanvre indien. C'est grâce à lui que le reste de la bande est tombée, parce qu'il a conduit les policiers chez Fallou Diop où Thiaba Khoye Niang, Mbossé Ndiaye, Assane Ndao, Makhoudia Thiam et Abdoulaye Sow ont été interpellés. Tous étaient venus pour se ravitailler. Les flics, lors de la perquisition des lieux, ont aussi trouvé 500g de yamba minutieusement cachés dans un poulailler.

Tous conduits devant les enquêteurs, chacun d'entre eux a livré sa version des faits. Mais ils ont à l'unanimité désigné Mouhamed Top comme étant le dealer de cette localité. Face au juge hier, Mouhamed Top a contesté ces accusations. Mais il a confié avoir été arrêté avec une petite quantité de chanvre indien qui, dit-il, ‘’était destinée à sa consommation personnelle’’. Pour ce qui est du plombier Fallou Diop, il a attesté que la quantité de 500g de chanvre indien dont les agents font état dans la procédure n’a pas été retrouvée chez lui dans le poulailler. Même s'il dit qu'il n'est pas un adepte du yamba, il a expliqué au juge que ses amis fumeurs se regroupent chez lui. La

Pour sa part, Thiaba Khoye Niang a déclaré qu'elle était venue chez Fallou acheter de la drogue pour le compte d'un certain Maurice Niang. C’est dans ces circonstances qu’elle a été embarquée par les agents au même titre que ses acolytes. Après la déposition du reste des mis en cause qui ont eux aussi nié, le procureur a requis la relaxe des autres prévenus. Mais pour ce qui est de Mouhamed Top, Thiaba Khoye Niang et Fallou Diop, il a requis 3 ans de prison ferme. Et même si les avocats de la défense ont plaidé une application bienveillante de la loi, le tribunal a condamné Mouhamed Top à 3 ans de prison ferme tandis que Thiaba Khoye Niang et Fallou Diop ont écopé de 2 ans d'emprisonnement ferme, après disqualification des faits en complicité d’offre ou cession de chanvre indien. Les autres membres du groupe ont été quant à eux relaxés.



Fatou D. DIONE









