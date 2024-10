TRIBUNAL DE TAMBACOUNDA : BOUGANE GUEYE DANY RECOUVRE LA LIBERTÉ ! Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2024 à 20:39 | | 0 commentaire(s)|

Bougane Gueye Dany recouvre la liberté. Le leader de Geum Sa Bopp est condamné à un mois avec sursis et une amende de 200.000 F CFA. Il rentre ainsi chez lui et va battre campagne pour les législatives du 17 novembre. Bougane Guèye Dany était poursuivi pour refus d’obtempérer, rébellion, et outrage à agent. Ce candidat de la coalition « Samm Sa Kaddu » aux élections législatives anticipées du 17 novembre prochain était placé sous mandat de dépôt depuis le 21 octobre.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76662-tribunal-de-ta...

