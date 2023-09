Taaru Mouride/ Grand Magal de Touba: L’accoutrement, un identifiant des groupes d’appartenance et de référence Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Septembre 2023 à 23:36 | | 0 commentaire(s)| Les pélerins se conforment à l’accoutrement mouride. L’habillement particulier permet d’identifer l’appartenance de certains, suivant leur domaine d’intervention. L’élément accroché par Leral, habillé en « Asmao » est un élément de la sécurité qui opère dans le filtrage des entrées et sorties. D’autres, appartenant aux Hizbou Tarkhya s’habillent avec des tenues de collation, dont les bayes Lahat, des bottes et une écharpe en bandoulière. C’est des talibés chargés de distribuer les repas et autres.



