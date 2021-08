Tabagisme en Afrique de l’Ouest : La CEDEAO et l’UEMOA pour le relèvement des droits d’accises. La consommation des produits du tabac et son impact sur la santé des populations. Au menu de discussion aujourd’hui à Mbour.

En effet, l’organisation mondiale de la santé fait état en moyenne de Huit million de personnes qui décèdent dans le monde à cause du tabac soit, quatre cent soixante mille dans les pays dits en voie de développement.



Compte tenu du lourd tribut que l’Afrique paie au tabagisme et dans le souci de préserver les jeunes, de plus en plus tentés par ce fléau, le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES), en collaboration avec le Ministère des Finances et du Budget, a décidé d’organiser une conférence régionale de trois jours à Saly pour trouver des pistes de solutions.

