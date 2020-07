Tabaski 2020: Ces célébrités graciées par Macky Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juillet 2020 à 20:18 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la république a gracie 674 détenus à l’occasion de la célébration de la fête musulmane de l’Aïd El Fitr. Parmi ces prisonniers qui vont célébrer la Tabaski dans leur, on peut compter de nombreuses célébrités. Le promoteur de lutte, Luc Nicolaï qui a réclamé sa mise en liberté plusieurs fois, regagne finalement sa famille. Le pensionnaire de la maison d’arrêt et de correction de Thiès avait même initié une grève de la faim, bénéficie finalement de la grâce présidentielle. L’autre bénéficiaire de cette grâce présidentielle, c’est l’ancien manager de la chanteuse Viviane Chidid. Impliqué dans une affaire de trafic de vises, Djidiack Diouf est rentré chez lui et va fêter la Tabaski avec sa famille. Après 24 ans passé en détention, le plus jeune membre de la célèbre bande de Alex et Ino, retrouve les siens. Pape Ndiaye qui faisait partie de cette bande qui terrorisait les sénégalais à la fin des année 90 a été lui gracié par le président Macky Sall. Les 673 autres personnes qui ont bénéficié de la grâce présidentielle sont des personnes qui ne sont pas du grand public. Cette prérogative que détient exclusive le président de la République, lui permet de donner la liberté à des prisonniers qui se sont bien comportés en prison à l’occasion des grandes fêtes.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-28492-tabaski-202...

