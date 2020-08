Tabaski 2020 : La fête célébrée à l?unisson Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Juillet 2020 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

Le fait est rare pour être souligné. Au Sénégal, depuis des années, la célébration à l’unisson d’une fête musulmane relève de l’exception, la division étant la règle. Cette Tabaski 2020 rompt avec cette tendance décriée, mais qui résiste toujours au temps. Les musulmans sénégalais vont se prosterner à l’unisson devant le Seigneur. Quel beau symbole dans ce pays où les célébrations du genre font souvent exploser au grand jour les divergences et déclencher des querelles de chapelle. L’action n’est pas concertée et les divergences sont tout simplement enfouies au tréfonds de chacun, pour éclater en une autre occasion. Vivement que cette Tabaski soit le point de départ d’une véritable concertation pour ne plus tomber dans les travers de la division. Senemedia.com souhaite une bonne fête à tous les sénégalais.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-28495-tabaski-202...

