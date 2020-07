Tabaski 2020: Le « ndigueul » du khalife général des mourides Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juillet 2020 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|

Hamadoul Mbackiou Faye, représentant du Khalife général des mourides à Dakar et toute la communauté mouride préparent la prière de l’Aïd El Kébir ou Tabaski prévue ce vendredi 31 Juillet 2020 dans le monde entier .

La prière sera dirigée par l’Imam Serigne Moustapha Mbacké ibn Serigne Abdou Khadre Mbacké en présence des autorités religieuses et coutumières.

À cause de la pandémie du Covid-19, le port obligatoire de masque, la natte individuelle , l’utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation physique sont strictement recommandés. La prière est prévue à 9 heures 30 minutes dans l’enceinte de la mosquée, à l’esplanade et aux alentours. La mise en place est prévue à partir de 8 heures. Serigne Hamadoul Mbackiou Faye

Représentant du Khalife Général général des mourides à Dakar ».



