Tabaski 2020: Le message de Idrissa Seck aux Sénégalais Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Juillet 2020

A l’occasion de cette belle fête de Tabaski, il me plait d’adresser à l’ensemble du peuple sénégalais, d’ici et de la diaspora, mes meilleurs vœux de sécurité, de bonne santé et de prospérité. Je partage avec vous les peines engendrées par la pandémie qui nous frappe avec son lot de conséquences économiques et sociales qui… A l’occasion de cette belle fête de Tabaski, il me plait d’adresser à l’ensemble du peuple sénégalais, d’ici et de la diaspora, mes meilleurs vœux de sécurité, de bonne santé et de prospérité.

Je partage avec vous les peines engendrées par la pandémie qui nous frappe avec son lot de conséquences économiques et sociales qui rendent le quotidien des populations encore plus difficile. Je n’ai aucun doute cependant qu’à force de travail et d’engagement patriotique, le génie du peuple sénégalais viendra à bout de cette crise multiforme. Bonne fête et Dewenati à tous Idrissa SECK, Président Parti Rewmi



