Tabaski 2020 : Le message de Thierno Alassane Sall.

C’est avec un plaisir renouvelé que nous nous adressons à vous en cette heureuse occasion de la fête de Tabaski. Nous rendons grâce à Allah qui nous a permis de célébrer ce jour béni dans la quiétude, la joie et la santé.

Nous avons la chance d'être au RV d'une nouvelle période de grâces et de réjouissances.

Excellente fête à toute la Ummah islamique..

Que la pandémie qui entache toutes les activités humaines de cette année 2020 soit très vite un mauvais souvenir.

A cet effet, en plus de nos prières, observons les gestes barrières, que l'on tend d'autant plus à oublier qu'il y a un dangereux relâchement collectif. Se protéger, c'est également protéger toutes les personnes que nous visitons pour présenter nos vœux et nos souhaits de longévité.



Aïd Mubarak à toutes et à tous !

Source : https://www.jotaay.net/Tabaski-2020-Le-message-de-...