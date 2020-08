Tabaski 2020 à Ziguinchor / Abdoulaye Baldé annonce un fonds émirati de 100 millions FCfa pour la Grande mosquée

L’ambassadeur des Émirats Arabes Unis a fait honneur au maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé en célébrant la prière de la Tabaski à la grande mosquée de Ziguinchor. Une visite qui n’est pas fortuite, car son Excellence est venu à Ziguinchor pour annoncer une bonne nouvelle aux populations de cette partie du Sénégal. Le maire Abdoulaye Baldé a annoncé la réfection imminente de la grande mosquée entièrement financée à plus de 100 millions de francs Cfa.



Construite en 1937 et classée comme patrimoine, le ministère de la Culture a opposé son véto pour sa démolition-reconstruction comme le voulaient les Émiratis. Mais elle sera réhabilitée et les travaux vont commencer incessamment...

