Tabaski 2020 et Bourses universitaires: Bonne nouvelle pour les étudiants Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 17:59 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation a informé les étudiantes et étudiants que le paiement des allocations d’études des établissements publics d’Enseignement Supérieur, pour le compte du mois de juin 2020, commencera de mercredi 29 juillet 2020 à partir de 08 heures. Une excellente nouvelle donc pour les étudiants qui s’apprêtent à célébrer, à l’image de l’ensemble du pays, la fête de Tabaski.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-28418-tabaski-202...

