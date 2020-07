Tabaski 2020 : le pardon mutuel et le retour vers DIEU, principaux axes d’un discours concis du Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Ibn Serigne Bassirou Mbacké, le khalife général des mourides, après la prière de la Tabaski 2020, a appelé les musulmans à un pardon mutuel et le retour vers DIEU…



Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Juillet 2020 à 14:07

Après la Prière annuelle de la Tabaski sous la conduite de l’Imam Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre, Serigne Mountakha a d’abord demandé pardon à tous les msuslmans tout en leur demandant de s'accorder un pardon mutuel.



« Je pardonne à tout le monde et je demande à ce que tout le monde se pardonne mutuellement. La droiture est la porte de tous les bienfaits », a-t-il dit .



A ses condisciples, les talibés mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, a recommandé :

« Ayons plus de considération à notre religion et renforçons notre attachement à Serigne Touba. Toutes les vertus sont diffuses dans le statut de talibé. Serigne Touba n'a fait que suivre le prophète ».



En cette période de pandémie avec ses impacts négatifs, il a aussi ajouté : « c'est grâce à Serigne Touba que nous sommes parvenus à surmonter certaines épreuves. Que Dieu nous assiste davantage et nous aide à avoir un bon hivernage et que nos espoirs soient concrétisés ».



