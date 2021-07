Tabaski 2021: Les orphelins de la pouponnière Lamine Coulibaly de Bongré, habillés et chaussés par Abdoulaye Khouma. Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juillet 2021 à 02:30 | | 0 commentaire(s)|

Les orphelins de la pouponnière Lamine Coulibaly de Bongré de la commune de Kaolack vont fêter dignement la Tabaski. Garçons et filles ont reçu des habits de qualité venant de leur bienfaiteur, Abdoulaye Khouma.



Il s'agit de caftans en geztner et de robes accompagnés de chaussures importées depuis la Turquie.



Conduisant la délégation qui s'est rendue cet après-midi à la pouponnière de Bongré, Mamadou Khalass Dia, coordonnateur de la coalition "Doomi Kaolack " de Abdoulaye Khouma dira : " Il nous avait intimé l'ordre de ne pas médiatiser cette activité, mais pour inciter les autres fils de Kaolack à imiter ce geste, nous sommes passés outre. C'est un geste noble et salutaire", a-t-il avancé.



Pour sa part, la responsable de la pouponnière, Fama Ndiaye Diaw a tenu à remercier le bienfaiteur des orphelins. " C'est la première fois que les enfants ont reçu des habits et chaussures de telle qualité grâce à Abdoulaye Khouma qui nous a enlevé une grosse épine du pied. Après ses dons en produits alimentaires, il est encore revenu avec ce geste salutaire pour nous qui sommes chargés de la garde des enfants."







www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Tabaski-2021-Les-orpheli...

