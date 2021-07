Tabaski 2021 : « Près de 200.000 moutons déjà à Dakar, 700.000 au niveau national, les prix sont accessibles » (UNOES)

À cinq jours de la fête de Tabaski, les clients sont toujours à la recherche du mouton à moindre coût. Toutefois, la quantité qui est actuellement à Dakar montre à suffisance que la région va être bien servie, selon l’Union nationale des organisations des éleveurs du Sénégal.



Après le décret mettant en place les points de vente des moutons sur tout le territoire national, la sécurité, l’eau et l’électricité ont été mis à la disposition des acteurs.



Dans le cadre du financement, les banques comme la LBA, la BNDE, le FONSTAB, et la structure qui est la DER ont intervenu dans le déploiement des moutons en grand nombre et à un prix accessible.



Ces efforts sont salués par le président de l’Union nationale des organisations des éleveurs du Sénégal. Par ailleurs, l’organisation de ses opérateurs estiment qu’il y’a déjà à Dakar, en moyenne 200.000 moutons déjà déployés. Au niveau national, plus de 700.000 moutons sont en place pour satisfaire les besoins des populations en moutons.



L’Union nationale des organisations des éleveurs du Sénégal a tenu à faire ces précisions ce matin, en marge de la visite du directeur de la SOGAS et par ailleurs, président de l’Union des organisations des éleveurs du Sénégal dans le but de voir l’état de déploiement des moutons à quelques jours de la fête de l’Aïd-Al-Kabir.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Tabaski-2021-Pres-de-200...