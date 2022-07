Tabaski 2022: Le ministre Oumar Gueye apporte son soutien aux imams et Oulémas de Sangalkam.

Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires n’a pas dérogé à la règle.



Ce jeudi 7 juillet 2022, Oumar Gueye a réuni tous les imams et Oulémas et les chefs de village de la commune de Sangalkam pour perpétuer la tradition. Il leur a donné un appui pour les besoins de la fête de Tabaski.



« Depuis la communauté rurale de Sangalkam jusqu’à ministre aujourd’hui, je continue à donner des appuis aux imams, oulémas et chefs de village . Même quand on était en délégation spéciale en 2008 et 2009, nous l’avons fait. Ce sont des moments importants de solidarité vis à vis des populations » a dit Oumar Gueye après son audience avec ces dignitaires religieux.



Le ministre soutient que ces actes font partie des recommandations de son Excellence le Président de la République. A l’occasion de cette rencontre, Oumar Gueye qui n’a pas manqué de revisiter les réalisations et les actions posées par Macky Sall a profité de cette rencontre pour souhaiter à toute la umma islamique et les musulmans en particulier ceux de Sangalkam une bonne fête de l’Eid el Kabir.