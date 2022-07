Tabaski 2022: Macky Sall gracie 516 détenus, uniquement des délinquants primaires Le président de la République, fidèle à la tradition république et conformément à la Constitution, a accordé son pardon, en cette veille de la fête de la Tabaski, à cinq cent seize (516) détenus, selon un communiqué du service de communication présidentiel, dont Leral a copie.

Cependant, le document fait savoir que les bénéficiaires sont des délinquants primaires, des détenus présentant des gages de resocialisation ou âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des individus gravement malades et des mineurs.



Mais, le président de la République a décidé, informe ledit document, de ne pas accorder sa mansuétude aux auteurs de certaines infractions, parmi lesquelles le viol, la pédophilie, le vol de bétail ou commis avec violence, le trafic illicite de bois ou d'espèces protégées.

