Tabaski 2023: Le ministre Samba Ndiobene Ka annonce un arrêté du PM pour supprimer taxes et impôts sur le gap des 228 mille moutons à combler Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juin 2023 à 01:10 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale, de l’équité sociale et territoriale a donné des assurances aux Sénégalais en particulier, ceux qui célèbrent la fête de Tabaski.



Samba Ndiobene Ka précise qu’un arrêté émanant du Premier ministre qui a en charge le département du ministère de l’élevage et des productions animales, de supprimer les taxes et éviter aux camionneurs les tracasseries qui peuvent les empêcher d’évacuer le bétail.



Le ministre chargé du développement communautaire rappelle que pour la fête de Tabaski, le besoin est de 810.000 moutons pour l’approvisionnement des populations. Mais « un gap de 228.000 voire 300000 tête à trouver entre la Mauritanie et le Mali » souligne le ministre qui prenait part à la conférence de presse de la coalition Benno Bokk Yakaar ce dimanche.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Tabaski-2023-Le-ministre...

Accueil Envoyer à un ami Partager