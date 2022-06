Tabaski : Entre cherté des aliments de bétail, moutons insuffisants, vendeurs et acheteurs inquiets Rédigé par leral.net le Samedi 25 Juin 2022 à 11:50 | | 0 commentaire(s)| A quelques jours de la fête de l'Aïd el Kabir, communément appelée Tabaski, les points de vente des moutons sont presque vides. "Il n'y a pas de clients pour le moment", selon les vendeurs, qui "estiment que c'est dû au manque d'argent". Les prix des moutons varient entre 160 et 2 millions de francs Cfa.

Les éleveurs déplorent la cherté des aliments de bétail, qui influe sur les prix et interpellent l'Etat à plus de considération.



Accueil Envoyer à un ami Partager