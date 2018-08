Tabaski: "Il n’y a pas de pénurie de pommes de terre au Sénégal", assure le Dg l'Arm

Le directeur de l’Agence de régulation des marchés (ARM), Amadou Abdoul Sy, a écarté dimanche à Dakar toute idée de pénurie de pommes de terre à l’occasion de la fête de la Tabaski, estimant que les stocks et les livraisons faites à ce jour permettent de couvrir les besoins du marché estimés à environ 7500 tonnes.



‘’Le marché est bien fourni en pommes de terre pour couvrir les besoins qui sont de l’ordre de 7500 tonnes or à la date d’aujourd’hui, plus de 8000 tonnes ont été déjà livrées. Il n’y a pas de risque de pénurie’’, a-t-il déclaré à la télévision publique RTS.



‘’Avant-hier on a fait le point sur les stocks disponibles et il y avait plus de 27 000 tonnes. Depuis le 1er août, on a fait des livraisons et chaque jour, on fait le point. Par exemple hier, 35 camions de 35 tonnes chacun ont quitté les entrepôts de Sen-India à Mbane (nord), pour livrer des commandes’’, a dit M. Sy, qui était l’invité du journal télévisé du 20 heures de la Radiodiffusion télévision sénégalaise



Au total, 8 250 tonnes de pomme de terre ont déjà été livrées sur le marché entre le 1er et le 10 août, alors que les besoins de consommation tournent autour de 7 500 tonnes, a fait valoir le directeur de l’ARM.



Le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME, Alioune Sarr, avait invité samedi l’entreprise Sen-India, à assurer au plus tard dimanche, l’approvisionnement correct du marché en pommes de terre afin d’éviter une suspension de la mesure de gel des importations du produit.



" J’engage l’entreprise Sen-India à approvisionner tous les marchés du Sénégal d’ici demain soir (dimanche), sans quoi je serai obligé de rouvrir le marché national pour qu’il soit convenablement approvisionné", a-t-il notamment déclaré en réaction à certaines difficultés notées dans la disponibilité du produit.



‘’Depuis le 25 janvier les importations de pomme de terre sont gelées. Cette mesure est toujours de rigueur car disposant encore stock plus de 22 000 tonnes. Il peut exister un problème de répartition que nous corrigeons chaque fois que l’on nous saisit’’, a insisté Amadou Abdoul Sy.



Selon lui, les services de l’ARM et de la Direction du commerce intérieur travaillent en relation permanente avec l’entreprise de production Seneg-India.