Tabaski : La paix, au centre du sermon de Imam Sy (Famille Omarienne)

La famille Omarienne a célébré l’Aid el Kabir communément appelée ‘’Tabaski’’ ce mardi à Dakar sur la corniche Ouest. L’Imam de la mosquée Chérif Sy a axé l’ensemble de son sermon sur la paix, sur l’importance de la paix et comment vivre en parfaite harmonie.



Dans ces termes, l’Imam a dit: « Nous, au Sénégal, on doit remercier Dieu ‘’Allah’’, car il nous a implanté un arbre de paix dans ce pays. Donc, nous devons cultiver cela et évitons à tout prix de le négliger. » Pour illustrer ces propos, Imam Sy donne l’exemple du cousinage au Sénégal entre Pulaar, Sérere, Jolaa entre autres.



Il demande aux populations, aux hommes politiques, aux militants, aux syndicats, d’éviter tout ce qui peut apporter des tensions car « la tension ne s’arrête pas seulement sur la personne qui l’a déclenchée. Il faut appeler à la paix, vivre la paix et cultiver la paix », a-t-il-dit.



Le prophète avait dit : « si un musulman veut la paix, il he doit parler que de la paix. Au cas où la personne ne peut pas le faire, mieux vaut qu’il se taise », a rappelé Imam Sy.



Et d’ajouter : « Si nous voulons la paix, parlons de la paix et marchons sur les trains de la paix. La paix est juste un chemin à suivre dans sa logique ».



Il a rappelé aux hommes politiques de cultiver la paix, tout particulièrement quand ils s’adressent à leurs militants.







Thierno Malick Ndiaye