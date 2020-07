Tabaski - Macky Sall offre 3000 moutons Pour la préparation de la Tabaski, le Président de la République, Macky Sall a fait une descente sur terrain avec Marième Faye Sall et offert 3000 moutons.

Le président de la République Macky Sall était ce vendredi soir aux Maristes dans une bergerie.



En compagnie de son épouse, la première Dame Marième Faye Sall, de son fils aîné Amadou Sall et de son ami et fidèle compagnon Farba Ngom, le président Macky Sall a visité la bergerie avant de choisir quelques moutons pour sa consommation, mais aussi pour offrir à ses amis, proches et à la population.



Pour cette édition de la Tabaski 2020, le président Macky Sall a acheté plus de 3000 moutons à offrir aux populations démunies sans coloration politique. Rappelons que la première dame a aussi une bergerie où elle offre des moutons aux Sénégalais démunis.



