Tabaski: "Nous attendons avec impatience, 61% de notre approvisionnement en moutons, en provenance du Mali" (Ministre)

Dr. Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, a terminé son voyage pour assurer l'approvisionnement en moutons du Sénégal, pour la fête de la Tabaski 2024.



La clôture de ce périple s'est effectuée aux côtés des commerçants de bétail maliens et du ministre de l'Elevage du Mali, pour conclure un accord crucial.



Nous attendons avec impatience, 61% de notre approvisionnement en moutons en provenance du Mali, afin de combler notre besoin total de 810 000 têtes .



La Tabaski s'annonce prometteuse et nous sommes prêts à célébrer dans l'abondance !





Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage -MASAE