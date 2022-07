Tabaski à Médinatoul Salam : L'Imam "cravache" les pourfendeurs de l'islam, Sokhna Aïda plus que... Rédigé par leral.net le Mardi 12 Juillet 2022 à 09:43 | | 0 commentaire(s)| Serigne Saliou Sall a dirigé la prière. Dans son sermon, l'imam a fustigé la division qui mine la société et surtout, les foyers religieux. Il estime qu'au sein des familles religieuses même, certains n'existent que dans la division. Des personnes qui œuvrent pour séparer les guides religieux de leurs disciples. Il s'y ajoute que la calomnie est aussi à déplorer dans ces foyers religieux selon l'imam, qui a terminé son prêche non sans rappeler aux fidèles, la Sunna de la Tabaski. À noter que cette édition 2022 a été marquée par un nombre impressionnant de moutons remis à Sokhna Aïda Diallo par Sokhna Bator et Sokhna Adja, mais également par l’ensemble de ses talibés. Sokhna Aïda a donné plus d’un millier de béliers à des chefs religieux coutumiers mais surtout aux nécessiteux, sans aucune distinction, renseigne-t-on.



Accueil Envoyer à un ami Partager