Tabaski: d’importantes quantités de marchandises impropres à la consommation, saisies à Rufisque et à Pikine Des quantités importantes de marchandises impropres à la consommation, ont été saisies par le Service d’hygiène dans les marchés de Pikine et Rufisque, rapporte la RFM, qui ne donne toutefois pas la quantité exacte des produits saisis. La radio souligne qu’à Rufisque, les agents du Service d'hygiène qui manquent même de véhicules, ont dû louer des ‘’taxis calendos’’ pour embarquer la mauvaise marchandise. Le même manque de moyens est noté à Pikine, où le responsable dudit service dans la zone, demande la criminalisation, désormais, de tels faits.

